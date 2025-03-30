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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تقصف بيت لاهيا والمنطقة الوسطى في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مناطق في بيت لاهيا والمنطقة الوسطى بقطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "العربية".

 

كما ذكرت القناة أن القصف الإسرائيلي على القطاع، الليلة الماضية، أسفر عن سقوط 9 شهداء.

 

ومساء أمس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون شرقي قلقيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال دخلت البلدة عبر مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها باتجاه منطقة "الصفحة"، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا متنقلًا ومنعت حركة المواطنين، دون ورود أنباء عن مداهمات أو اعتقالات.

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