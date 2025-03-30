ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون في دائرة قسم أول الفيوم.

حيث أعدت مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، شارك فيها ضباط قسم أول الفيوم برئاسة العميد حسن أبو عقرب مأمور القسم وبإشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم والعقيد كريم محرم رئيس مباحث قسم الاشتباه بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية

وأسفرت الحملة الأمنية خلال الـ12 ساعة الماضية والتي استهدفت الممشى السياحي بداية من منطقة قحافة والمنطقة المحيطة بها بكول أمنى قاده النقيب مهند الجوهري، حيث تم ضبط 16هارب من تنفيذ أحكام بإجمالي 39 حكم بقضايا متنوعة، وضبط 6 متهمين تعاطي مخدر الشابو، كما تم ضبط 14 دراجة بخارية غير مرخصة، و 3 سيارات منتهية التراخيص وسيارة معاقين، كما تم ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض"سكين".

وجاءت الحملة فى إطار جهود مديرية أمن الفيوم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون واستهداف البؤر العشوائية.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، وفرض الأمن والاستقرار في نطاق محافظة الفيوم.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتصدي لأي مخالفات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.