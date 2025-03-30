بالصور.. احتفال نجوم وصناع «بنات همام» و«جوما» بأحد الفنادق بالقاهرة

احتفل أبطال وصناع مسلسل "بنات همام" و"جوما" بنجاحهم خلال عرضهم ضمن موسم دراما رمضان، وأقيم الحفل في أحد الفنادق بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد من النجوم على رأسهم ميرفت أمين، حورية فرغلي، المخرج محمد النقلي، ريم البارودي، محمد لطفي، سامح الصريطي، الكاتب محمد الغيطي، محمود فارس، الكاتب أحمد عاشور، المطربة شاهيناز، بوسي شاهين.

مسلسل "جوما" بطولة النجوم ميرفت أمين، ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، فراس سعيد، مارتينا عادل ومن إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

مسلسل "بنات همام" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وأحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت.