اشتعال النيران في سيارة ميكروباص أثناء سيرها من بوابات الفيوم.. صور

اشتعلت النيران في سيارة ميكروباص أثناء سيرها، منذ قليل، بطريق الفيوم القاهرة عند بوابات محافظة الفيوم، دون السيطرة على الحريق ما تسبب في تلفيات بها وارتباك مروري.

روى شهود عيان أثناء سيره بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بحدوث حريق بسيارة ميكروباص عند بوابات الفيوم، وحجب الرؤية بالطريق بسبب الدخان الكيثف وعدم السيطرة على الحريق، فيما أبلغ المارة شرطة النجدة وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأضاف بأنه لم يتعرف على وجود أشخاص بداخل السيارة أو من عدمه، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن أو السيطرة عليه بسبب تصاعد الدخان وارتباك حركة المرور.

وجار انتقال قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ السريع للسيطرة على النيران بطفايات الحريق وكذلك رفع السيارة بونش المرور لإعادة تسيير حركة المرور بالطريق المشار إليه وفحص ما إذا كان بداخلها من أشخاص أم لا.

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