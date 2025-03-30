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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لمساعدة ميانمار بعد الزلزال المدمر

زلزال ميانمار
زلزال ميانمار
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أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستخصص نحو 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 13 مليون دولار) للمساعدة في إزالة آثار الزلزال في ميانمار.

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني جينيفر تشابمان في بيان لها، يوم السبت، إن "شركاءنا في المنطقة الذين يتلقون التمويل من المملكة المتحدة، قد بدأوا بجمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية".

وأضافت أن حزمة المساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني "ستساهم في تلك الجهود".

يذكر أن ميانمار تعرضت لزلزال قوي يوم 28 مارس، أسفر عن مقتل أكثر من 1600 شخص. وأسفر الزلزال كذلك عن أضرار وسقوط ضحايا في تايلاند المجاورة.

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