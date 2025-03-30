السلطات الأمريكية تحقق في تحطم طائرة صغيرة بضاحية بروكلين بارك

أفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بأن طائرة صغيرة كانت تحلق من أيوا إلى مينيسوتا تحطمت يوم السبت في منطقة سكنية بإحدى ضواحي مينيابوليس.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأشارت الإدارة إلى أن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سوكاتا تي بي إم 7" أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار مقاطعة أنوكا-بلاين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ولم يقدم المسؤولون معلومات على الفور عن وفيات محتملة أو إصابات تتعلق بحادث التحطم الذي وقع في بروكلين بارك، في حين يحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.