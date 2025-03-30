الجيش الصيني يحذر الفلبين من الأفعال الاستفزازية

حذر الجيش الصيني الفلبين من إثارة الحوادث والانخراط في أعمال تزيد من حدة التوترات ببحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن السعي للحصول على دعم خارجي سيكون بلا جدوى.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني تيان جيون لي، أن الجيش الصيني أجرى دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة الماضي.

وجاءت هذه العملية وسط جهود مستمرة تبذلها الفلبين لتجنيد دول من خارج المنطقة للقيام بما يسمى بـ"دوريات مشتركة" والترويج لمزاعمها غير القانونية ونشرها في بحر الصين الجنوبي، وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا".

وأشار تيان إلى أن التحركات الفلبينية زرعت عوامل مزعزعة للاستقرار ومقوضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني أن الصين تحذر الجانب الفلبيني من إثارة الحوادث والانخراط في أعمال تزيد من حدة التوترات في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن السعي للحصول على دعم خارجي سيكون بلا جدوى.

وشدد تيان على أن قوات قيادة المسرح الجنوبي ستبقى في حالة تأهب قصوى وتحمي بحزم السيادة الوطنية والأمن الوطني وكذلك السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.