الصين تختبر طائرة برمائية مسيّرة

أعلنت شركة Sichuan Tengdun Science الصينية أنها بدأت باختبار طائرة برمائية مسيّرة طورتها لتكون متعددة الاستخدامات.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة الجديدة نفذت أول إقلاع وهبوط لها على سطح نهر صغير في مدينة تشنغدو، وتمكنت الطائرة بدون طيار من الإقلاع بنجاح من سطح الماء ثم هبطت عليه بشكل سليم بعد 20 دقيقة من الطيران. وكانت الرحلة ناجحة.

تزن الطائرة الجديدة 650 كلغ، وباع جناحيها 12.4 م، وبحسب المختصين يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 2800 كلم في كل رحلة، والبقاء في الجو لمدة 16 ساعة متواصلة دون الحاجة للتزود بالوقود، كما يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 200 كلغ.

ويقول الخبراء في شركة Sichuan Tengdun Science إن إدخال الطائرة البرمائية بدون طيار إلى الخدمة سيقلل الاعتماد على مدارج المطارات، وستكون هذه الطائرة مثالية لعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، ولمراقبة حرائق الغابات، وعمليات مراقبة الأنهار والبحوث الهيدرولوجية، ومراقبة البيئة، وتسليم البضائع إلى المناطق التي لا توجد بها مطارات، لكن توجد فيها مسطحات مائية.