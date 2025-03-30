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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا.. انتخاب المستشار شتوكر رئيسا لحزب الشعب

كريستيان شتوكر
كريستيان شتوكر
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انتخب مؤتمر حزب الشعب في النمسا رئيس حكومة البلاد كريستيان شتوكر رئيسا للحزب بأغلبية ساحقة من الأصوات.

وأفادت وسائل الإعلام النمساوية بأن شتوكر انتخب بـ 98.42% من الأصوات أثناء مؤتمر الحزب، يوم السبت.

وخلف شتوكر في قيادة الحزب المستشار النمساوي السابق كارل نيهامر الذي استقال من رئاسة الحكومة والحزب في يناير الماضي على خلفية فشل المشاورات حول تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وأصبح شتوكر مستشارا للنسما في مارس الجاري بعد تشكيل الائتلاف الحكومي من ثلاثة أحزاب لأول مرة في التاريخ، وهي حزب الشعب المحسوب على التيار الليبرالي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي.

ولم يضم الائتلاف الحاكم حزب الحرية اليميني الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر عام 2024 بحصوله على 29% من الأصوات، ما يعتبر أفضل نتيجة للحزب في تاريخه. لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية.

وحل حزب الشعب في المرتبة الثانية بنحو 26% من الأصوات، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثالثة بـ 21%.

النمسا انتخاب المستشار شتوكر رئيسا لحزب الشعب