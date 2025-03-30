بالقرآن الكريم.. أدعية مستجابة في الليلة الأخيرة من شهر رمضان 2025

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اعتقنا من النار يارب، اللهم بلغنا ليلة القدر يارب، اللهم تقبل من الصيام والقيام والإطعام والذكر والحمد والشكر والزكاة والتهجد وكل كلمة طيبة وكل فعل خير يقربنا إليك يارب، اللهم لا تذهب رمضان إلا مغفور لنا ماتقدم من ذنوبنا وما تأخر يارب، اللهم اقبل توبتنا ولا تغضب علينا يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ (1) عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ (2) ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ (5) أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا (6) وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا (7) وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا ( 8 ) وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا (9) وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا (10) وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا (11) وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا (12) صدق الله العظيم.

اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يارب، اللهم نسألك القرب من أعمال تدخلنا الجنة يارب، اللهم نسألك العتق من النار يارب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم وسلالته الشريرة الدنسة يارب، اللهم ارزقنا مالا حلالا وبارك لنا فى أولادنا وأحفادنا ووفقهم فى دراستهم وعملهم وكل خطوة فى حياتهم يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (وَٱلنَّـٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا (1) وَٱلنَّـٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا (2) وَٱلسَّـٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا (3) فَٱلسَّـٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا (4) فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا (5) يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ (6) تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٞ يَوۡمَئِذٖ وَاجِفَةٌ ( 8 ) أَبۡصَٰرُهَا خَٰشِعَةٞ (9) يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرۡدُودُونَ فِي ٱلۡحَافِرَةِ (10) أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا نَّخِرَةٗ (11)) صدق الله العظيم.

اللهم نجي مصر من كل النزاعات والصراعات الجيوسياسية التى تحيط بها يارب، اللهم نجي فلسطين من احتلال الصهاينة يارب، اللهم نجي العرب من شرور القوى الاستعمارية يارب، اللهم كلل سعينا فى طلب الرزق بالفلاح والنجاح يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ( عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ (1) أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ (2) وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ (3) أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ (4) أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ (5) فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ (6) وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ (7) وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ ( 8 ) وَهُوَ يَخۡشَىٰ (9) فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ (10) كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ (11)) صدق الله العظيم.

اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت يارب، اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر والجهل والمرض والضعف والوهن وقلة العافية يارب، اللهم ارزقنا الصحة والسعادة وراحة البال يارب، اللهم نخشاك خوفا وطمعا فى رضاك يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ (1) وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ (2) وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ (3) وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ (4) وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ (5) وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ (6) وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ (7) وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ( 8 ) بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ (9) )صدق الله العظيم.

اللهم يا خالق الشمس ومجريها فى مسار محدد اجعلنا على صراط مستقيم يارب، اللهم ثبتنا ثبات الجبال الرواسى وقت الشدة يارب، اللهم بارك لنا فيما انجبنا بأمرك ولا تحرم الآباء والأمهات من الذرية الصالحة يارب، اللهم بارك فى شباب مصر يارب، اللهم احمى مصر وبحارها يارب، اللهم بارك لمصر فى نسائها وقويهم على مصاعب الحياة يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ (1) وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ (2) وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ (3) وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ (4) عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ (5) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ (6) ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ( 8 ))صدق الله العظيم

اللهم يا جامع الناس يوم القيامة ارحمنا واغفر لنا يوم الحساب يارب، اللهم خلقتنا فى أحسن صورة فلك الحمد والشكر لك يارب، اللهم نعوذ بكلماتك التامة من كل هامة لامة يارب، اللهم نعوذ بك من شرور الانس والجن يارب، اللهم أصلح ذات بين المصريين ووحد صفوفهم وأمننا فى وطننا يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ (1) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ (4) لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ (5) يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (6)) صدق الله العظيم

اللهم أوقظ ضمائرنا يارب، اللهم تجاوز عنا يوم البعث يارب، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب يارب، اللهم احفظنا عن يميننا وعن شماءلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ان نغتال من تحت الارض يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ (1) وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ (2) وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ (3) وَأَلۡقَتۡا مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ (4) وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ (5) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ (6))صدق الله العظيم

اللهم اجعلنا قلوب مؤمنة ونفوسا راضية وايدى نظيفة من الحرمات واقدام تسير فى الخير فقط يارب، اللهم ارزقنا محبتك ورضاك وغفرانك وعتقا من النار وادخلنا الجنة يارب، اللهم اجعلنا نعطف على الضعفاء يارب، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِّسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ (1) وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ (2) لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ (3) تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ (4) سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ (5)) صدق الله العظيم

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووحدة صف الأزهر والكنيسة يارب، اللهم احفظ مصر وأرضها وسماءها وسواحلها وخيراتها ومزارعها ومصانعها وخيراتها يارب، اللهم احفظ مصر ومؤسساتها ورجالها وقويهم على الدفاع عن مصر يارب، اللهم احفظ أطفال ونساء مصر من كل شر يارب، اللهم انصر مصر على أعدائها وأمدنا بجنودك يارب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.