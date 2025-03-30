قراصنة يختطفون 3 بحارة صينيين بالقرب من سواحل غانا

أعلنت السلطات المحلية في غانا أنها تبحث عن 3 بحارة صينيين اختطفهم القراصنة في المياه الإقليمية للبلاد مساء الجمعة.

وأفاد موقع "غرافيك" الإعلامي الغاني، يوم السبت، بأن ما لا يقل عن 7 مسلحين هاجموا سفينة صيد بالقرب من سواحل غانا في حوالي الساعة السادسة مساء الجمعة.

وبعد مغادرتهم للسفينة تبين اختفاء 3 أشخاص من أفراد الطاقم، هم القبطان ومساعده وكبير المهندسين، وكلهم مواطنون صينيون.

ولم تتمكن السفينة من بعث نداء استغاثة على الفور بسبب التغطية الضعيفة لوسائل الاتصال في المنطقة.

وأعلنت القوات المسلحة الغانية أن السفينة وصلت إلى الساحل بأمان بعد الحادث، وتم فتح التحقيق في الاعتداء عليها، والبحث جار عن البحارة المخطوفين.

وأكد البيان أن سلطات غانا أبلغت الدول المجاورة بهذا الحادث عبر مركز التنسيق البحري الدولي لمجموعة "إيكواس" الاقتصادية الإقليمية.