بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك

وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تهانيه للمسلمين في عموم روسيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الصحة والنجاح.

وفي برقية تهنئة نشرتها الإدارة الدينية المركزية للمسلمين في روسيا، قال بوتين: "أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. هذا العيد العريق، الذي يختتم شهر رمضان الكريم، يجسد قيم الكمال الأخلاقي والرحمة والتعاطف."

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المسلمين في البلاد يحافظون على الإرث الروحي والتاريخي الغني لأسلافهم، وينقلون تقاليدهم وقيمهم للأجيال الناشئة، مما يجعل عيد الفطر مناسبة تُحتفل بها على نطاق واسع في روسيا.

كما أشاد بوتين بالدور الفاعل للمنظمات الإسلامية في تعزيز الحياة الاجتماعية والثقافية، من خلال تنفيذ مشاريع خيرية وتعليمية ووطنية، معربًا عن تقديره لمساهماتهم الكبيرة.

ولم يغفل الرئيس الروسي الإشارة إلى المساعدات التي يقدمها المسلمون للمحاربين القدامى وأسر المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة.

واختتم بوتين تهنئته بقوله: "أتمنى لكم الصحة الجيدة والنجاح في أعمالكم ومبادراتكم."

ويُذكر أن العديد من الدول أعلنت يوم الأحد 30 مارس موعدًا لعيد الفطر، فيما حددت دول أخرى يوم الاثنين أول أيام العيد.