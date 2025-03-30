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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طائرة صغيرة تتحطم في ضاحية بروكلين بارك في مينيابوليس

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ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة صغيرة تحلق من أيوا إلى مينيسوتا تحطمت يوم السبت في منطقة سكنية بإحدى ضواحي مينيابوليس.

ولم يقدم المسؤولون معلومات على الفور عن وفيات محتملة أو إصابات تتعلق بحادث التحطم الذي وقع في بروكلين بارك.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية في بيان أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز سوكاتا تي بي إم 7 أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار مقاطعة أنوكا-بلاين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

طائرة صغيرة ضاحية بروكلين بارك مينيابوليس