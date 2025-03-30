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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في بيلجورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود غربي البلاد نتيجة هجمات طائرات أوكرانية بدون طيار على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وأوضحت الوزارة الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه نتيجةً للضربات الأوكرانية انقطعت الكهرباء عن عدد من خطوط الكهرباء عالية الجهد في بيلجورود، وتعرض محول كهربائي لأضرار جسيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن "أكثر من 1100 مستهلك محلي انقطعت عنهم الكهرباء في منطقة جرايفورونسكي في بيلجورود. وفي الساعة 6:07 مساءً بتوقيت موسكو، ونتيجة هجوم شنته طائرة أوكرانية بدون طيار، انقطع خط كهرباء عالي الجهد في منطقة بيلجورود، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة عن أكثر من 8000 مستهلك محلي في منطقة بوريسوفسكي وحدها".

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