ملحقش يعيد.. غرق طفل سقط من لانش اصطدم بعوامة نيلية ببني سويف

شهدت مدينة الفشن، جنوب محافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل؛ إثر سقوطه من أعلى لانش ركاب بعدما اصطدم بعوامة نقل نيلية أمام البر الغربي للمدينة.

وفقًا لشهود العيان، كان الطفل برفقة والده على متن اللانش في طريقهما إلى السوق لشراء ملابس العيد، إلا أن اللانش اصطدم بعوامة نقل، ما أدى إلى فقدان توازنهما وسقوطهما في المياه، وتمكن الأهالي من إنقاذ الأب بصعوبة، بينما جرف التيار الطفل إلى أعماق النهر، مما أدى إلى غرقه.

وفور وقوع الحادث، تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي هرعت إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث عن جثمان الطفل، حيث لا تزال المحاولات جارية حتى الآن لانتشاله، كما تم إخطار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

ويعيش أهالي قرية العجرة التابعة لمركز الفشن حالة من الحزن والأسى بعد انتشار نبأ غرق الطفل، خاصة أنه كان يستعد لاستقبال العيد بملابس جديدة قبل أن تنتهي رحلته بهذه المأساة، وينتظر ذوو الطفل العثور على جثمانه لدفنه وتوديعه إلى مثواه الأخير.