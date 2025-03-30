ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الزمالك تسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تغادر القاهرة فجر اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا؛ استعدادًا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة تقريبًا يتخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بعثة الزمالك طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الكونفدرالية الأفريقية