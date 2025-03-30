ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شراء سفن كاسحة جليد من فنلندا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أن بلاده تخطط لشراء سفن كاسحة جليد من فنلندا، في ظل ما وصفه بـ"الحاجة الماسة" لهذه السفن.

وأكد ترامب، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" عقب لقائه الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، على أهمية التعاون مع فنلندا في تعزيز القدرات البحرية الأمريكية، خاصة في المناطق القطبية.

و أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أسطول الولايات المتحدة من كاسحات الجليد لمواجهة التحديات في القطب الشمالي وتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة.

يُذكر أن فنلندا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في تصنيع السفن المتخصصة في كسر الجليد، مما يجعلها شريكًا محتملًا لتعزيز الإمكانيات البحرية الأمريكية.