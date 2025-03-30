زيلينسكي يدعو واشنطن وأوروبا إلى "رد قوي" على هجمات المسيرات الروسية

حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، الولايات المتحدة والدول الأوروبية على اتخاذ موقف حازم والرد "بقوة" على الهجمات الروسية الأخيرة التي استُخدمت فيها طائرات مسيّرة.

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأوكرانية، إن التصعيد الروسي يشكل تهديدًا متزايدًا، داعيًا الحلفاء إلى تعزيز الدعم العسكري والدفاعي لأوكرانيا.

وأضاف أن بلاده بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات المستمرة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد موسكو لمنعها من مواصلة استهداف المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

وتأتي دعوة زيلينسكي وسط تصعيد القصف الجوي الروسي على عدة مناطق أوكرانية، في وقت تسعى كييف إلى تكثيف التعاون مع حلفائها الغربيين لصد الهجمات.