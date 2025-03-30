مرموش يقود أحلام مانشستر سيتي لاجتياز عقبة بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش لمواجهة حاسمة أمام بورنموث في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة تحمل الكثير من الإثارة والندية.

ويسعى السيتي تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة مشواره نحو تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في ظل طموح بورنموث في تحقيق مفاجأة وإقصاء العملاق السماوي، وذلك في مباراة مصيرية قد تنقذ موسم مان سيتي الخاوي من الألقاب، بعد بداية كارثية مطلع الموسم، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فضلًا عن ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول المتصدر وأرسنال الوصيف حتى الآن.

مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي

يستضيف فريق بورنموث، اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي على ملعب فيتاليتي، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وبصافرة تحكيمية من الحكم الدولي الإنجليزي ستيوارت أتويل، في المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين هذا الموسم، حيث استطاع الفريق الملقب بـ«الكرز» إلحاق الهزيمة بالسماوي في مباراة الدور الأول في الدوري الإنجليزي، وذلك بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من البريميرليج، ولكن هناك مواجهة ثالثة منتظرة في نهاية الموسم الحالي، حينما يستقبل مان سيتي بورنموث على ملعب الاتحاد في الجولة 37 من الدوري الأقوى في العالم.

بالرغم أن مانشستر سيتي يعيش أوقات صعبة في مختلف البطولات، وقدم موسمًا غير متوقعًا على مستوى تراجع النتائج، إلا أن نجم منتخب مصر عمر مرموش ظهر بشكل جيد حتى الآن، منذ انتقاله إلى كتيبة جوارديولا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، إذ شارك في 10 مباريات مع السيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، بواقع تسجيل مرموش «هاتريك» في مرمى نيوكاسل يونايتد، وهدفًا رائعًا أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى صناعته لهدف في شباك ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

تألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي

تألق مرموش مع مانشستر سيتي، جعل قيمته التسويقية ترتفع خلال شهر مارس 2025، وذلك بمقدار 15 مليون يورو، لتصل إلى 75 مليون يورو، بعدما كانت 60 مليون يورو في بداية العام الجاري، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير.

ولم يكتف مرموش بذلك، بل توج بجائزة أفضل هدف في شهر فبراير الماضي في نادي مانشستر سيتي بهدفه الأول في شباك نيوكاسل يونايتد، كما يتواجد ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بهدفه في شباك برايتون من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء.

مرموش

وشارك مرموش مع المنتخب الوطني تحت قيادة العميد حسام حسن، في مباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ليسهم «الجولدن بوي» في فوز الفراعنة في المباراتين واقتراب تحقيق حلم التأهل للمونديال الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعاد عمر مرموش إلى تدريبات مانشستر سيتي، استعدادًا لمواجهة بورنموث الصعبة على ملعبه فيتاليتي، ليقود أحلام السيتيزنز لبلوغ نصف نهائي كأس إنجلترا، ومن ثم نهائي البطولة وحصد اللقب، لإنقاذ الموسم وتجنب تكرار كارثة موسم 2016-2017 من دون الفوز بأي لقب، ليبدأ مان سيتي رحلة البحث عن اللقب الثامن من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لمعادلة رقم ليفربول وتوتنهام وتشيلسي بـ8 ألقاب، والتواجد خلف أرسنال صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولة بـ14 لقبًا، ومانشستر يونايتد في وصافة قائمة الأكثر تتويجًا بـ13 لقبًا.