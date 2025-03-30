الرئيس الأوكراني: سنواصل منع تقدم القوات الروسية إلى منطقتي سومي وخاركيف

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مواصلة قوات الدفاع الأوكرانية عملياتها النشطة لمنع القوات الروسية من التقدم إلى منطقة سومي والأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة خاركيف.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية أن زيلينسكي أعلن عن ذلك في خطابه المسائي عقب محادثة مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لجميع وحدات قوات الدفاع، مؤكدًا أن "مواقف أوكرانيا القوية في كل شيء، وعملها الفعّال من أجل بلدنا هو ما يُسهم في تحقيق السلام بشكل أكبر".