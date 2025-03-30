وديًا.. غزل المحلة يفوز على المنصورة استعدادًا لمواجهة سموحة بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فوزًا على ضيفه المنصورة بهدف للا شيء، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الأخميمي في الدقيقة 20، ليمنح غزل المحلة الفوز في مواجهة شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين.

تشكيل غزل المحلة ضد المنصورة

وبدأ الجهاز الفني بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مباراة غزل المحلة ضد المنصور، بالتشكيل التالي: عامر محمد عامر، عمرو الجزار، أحمد ياسين، محمد جابر، يحيى زكريا، موري توريه، أحمد فوزي، خالد الإخميمي، محمد أشرف، عماد ميهوب، محمد حمدي زكي.

وأجرى بابافاسيليو عدة تغييرات خلال اللقاء، حيث شهدت الدقيقة 39 خروج خالد الأخميمي ونزول محمد أسامة، وبين الشوطين، خرج عامر عامر ليحل محله أحمد النفراوي.

كما أجرى مدرب غزل المحلة تغييرات مزدوجة في الدقيقة 60 بخروج محمد أشرف وعماد ميهوب، ونزول عاطف الحكيم وحسام أبو العزم.

وواصل الجهاز الفني التبديلات في الدقيقة 73 بخروج يحيى زكريا، محمد حمدي زكي، ومحمد جابر، ودخول الثلاثي محمود وادي، كوليبالي، وعبد الرحمن صميدة، لتنشيط الفريق.

موعد مباراة غزل المحلة ضد سموحة

ومن المقرر، أن يلتقي فريق غزل المحلة نظيره سموحة يوم 11 أبريل المقبل على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.