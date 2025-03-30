إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيّرة روسية على خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف مدينة خاركيف خلال الليل.

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريخوف، إن المدينة شهدت سلسلة من الانفجارات نتيجة الهجوم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنشآت المدنية والبنية التحتية.

وأشار تيريخوف إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى مواقع الانفجارات لتقديم المساعدة وإخماد الحرائق، مؤكدًا أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار تصعيد عسكري مستمر بين روسيا وأوكرانيا، وسط تكثيف الضربات الجوية الروسية على مختلف المدن الأوكرانية.