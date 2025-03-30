الدوري الفرنسي.. نيس يخسر من موناكو أمام أنظار محمد عبد المنعم

تعرض فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، للهزيمة أمام مضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت مباراة موناكو ضد نيس جلوس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء الأخير، ولم يشارك في اللقاء، ليشاهد هزيمة فريقه من دكة الاحتياط.

مباراة موناكو ضد نيس

أهدر موناكو ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، حيث تصدى حارس نيس لتسديدة ميكا بيريث، قبل أن يتقدم رفاق محمد عبد المنعم بهدف عن طريق جريمي بوجا في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيس بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح موناكو في قلب الطاولة على نيس بتسجيل هدفين عن طريق ميكا بيريث وميريل إيمبولو في الدقيقتين 55 و73، قبل أن يحصل البرازيلي المخضرم دانتي مدافع نيس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+1.

بتلك النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 50 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد نيس عند 47 نقطة في المركز الرابع.

أخبار محمد عبد المنعم

وشارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي، ولعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.