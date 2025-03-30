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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

وزير الأوقاف الفلسطيني
وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ محمد مصطفى نجم
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قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد مصطفى نجم إن "الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة أروقته وساحاته وأقسامه لمناسبة عيد الفطر".

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، إلى أن هذه هي المرة السادسة خلال الشهر الفضيل التي يرفض فيها الاحتلال تسليم الحرم، في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم، وفي استفزاز لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية.

وأكد أن هذا الرفض يؤكد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس تلمودي تمارس فيه انتهاكاتهم لحرمنا ومسجدنا وملكيتنا الوقفية".

وطالب وزير الأوقاف أبناء محافظة الخليل بالتواجد يوم غد في صلاتي الفجر والعيد "لنثبت لهذا الاحتلال ثباتنا وصمودنا في وجه مخططاته التهويدية".

وفي السياق، هاجم مستعمرون، خيام الفلسطينيين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن حوالي 15 مستعمرا هاجموا خيام المواطنين في نبع غزال بالفارسية، وقد تصدى الأهالي لهم.

وتشهد المنطقة منذ فترة اقتحامات متكررة للمستعمرين خاصة في ساعات الليل، ما يثير الخوف في نفوس الفلسطينيين.

وقبل يومين، اعتدى مستعمرون مسلحون ليلا على المواطنين ذاتهم وأصابوا أحدهم.

وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد مصطفى نجم الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشيخ محمد مصطفى نجم