ميرفت أمين لـ«البوابة نيوز»: اخترت «جوما» لرمضان لأنني أبحث عن تقديم الأعمال المختلفة للجمهور

التقى «البوابة نيوز» النجمة ميرفت أمين خلال الاحتفال الخاص بمسلسلها الرمضاني "جوما" وعبرت عن سعادتها بتقديم العمل في رمضان.

وتابعت ميرفت أمين في تصريح خاص، قائلة: "اخترت "جوما" لرمضان لأنني أبحث دائمًا عن تقديم الأعمال المختلفة للجمهور وكانت تجربة رائعة، والكواليس مع المخرج الكبير محمد النقلي من أمتع ما يمكن وكانت في غاية الجمال، وسعدت أيضا بالتعاون مع كل فريق العمل الخاص بالمسلسل".

وأضافت ميرفت عن الأعمال المفضلة لها هذا العام، قائلة: "لا أتابع مسلسلات في شهر رمضان".

وجاء احتفال مسلسل "جوما" بحضور أبطاله إلى جانب الفنانين حورية فرغلي، شاهيناز، وعدد من النجوم.

مسلسل "جوما" بطولة النجوم ميرفت أمين، ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، فراس سعيد، مارتينا عادل ومن إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

