ريال مدريد يقلب الطاولة على ليجانيس بفوز مثير في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه ليجانيس بنتيجة بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، حيث تقدم ليجانيس بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول.

مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

افتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، ثم نجح ليجانيس في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق دييجو كوندي وداني رابا في الدقيقتين 33 و41.

وفي الشوط الثاني، أحرز جود بيلينجهام هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 47، قبل أن يضيف مبابي هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 76، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متساويًا مع برشلونة المتصدر، ولكن برشلونة أمام جيرونا في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، ليظل في منطقة الهبوط.