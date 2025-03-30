السد يسحق الوكرة بثلاثية في الدوري القطري

حقق فريق السد فوزًا مستحقًا على الوكرة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن الجولة 19 من الدوري القطري.

شهدت المباراة تفوقًا كبيرًا للسد، حيث بدأ الشوط الثاني بتسجيل أكرم عفيف هدفًا رائعًا في الدقيقة 72، ثم عاد في الدقيقة 86 ليضيف هدفًا آخر، ليواصل تألقه.

وفي الدقيقة 90+10، أضاف يوسف عطال الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من علي أسد، ليحسم السد المباراة لصالحه.

على الرغم من الجهود التي بذلها الوكرة، إلا أن السد كان الفريق الأكثر سيطرة خلال المباراة، لينتهي اللقاء بفوز عريض يعزز من مكانة الفريق في جدول ترتيب الدوري القطري.