روما يخطف فوزًا صعبًا من ليتشي ويقفز للمركز السادس في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزًا صعبًا خارج ملعبه على حساب ليتشي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب فيا ديل ماري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول من مباراة ليتشي ضد روما بالتعادل السلبي، حيث لم يشهد فرصًا خطيرة من الفريقين.

مباراة ليتشي ضد روما

وفي الشوط الثاني، أجرى كلاوديو رانييري، مدرب روما، عدة تغييرات هجومية لتنشيط الخط الأمامي.

ونجح أرتيم دوبياك في تسجيل هدف الفوز لفريق روما في الدقيقة 80، بعد تلقيه تمريرة رائعة من برايان كريستانتي.

بهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 52 نقطة، ليقفز إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليقترب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية القارية في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز السابع عشر، ليظل في منطقة الخطر.