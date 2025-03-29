ريمس يفجر مفاجأة مدوية على حساب مارسيليا في الدوري الفرنسي

حقق فريق ستاد ريمس فوزًا مفاجئًا على ضيفه أولمبيك مارسيليا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أوجست ديلاون، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة أداء قويًا من ريمس، الذي استغل أخطاء مارسيليا وحقق فوزًا ثمينًا، إذ افتتح كايتو ناكامورا التسجيل لفريق ريمس في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف للا شيء.

مباراة ريمس ضد مارسيليا

وأضاف ممادو دياكون الهدف الثاني في الدقيقة 51 مطلع الشوط الثاني، قبل أن يعزز فالنتين أتاجانا تقدم ريمس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وسجل فالنتين رونجيه هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة 78، ليسقط الأولمبيون في فخ الهزيمة، ليمنح منافسه باريس سان جيرمان فرصة كبيرة لحسم لقب الدوري الفرنسي في الجولة المقبلة.

بتلك النتيجة، فشل مارسيليا في تقليص الفارق مع المتصدر باريس سان جيرمان، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة، بفارق 22 نقطة عن البي إس جي، بينما رفع ريمس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.