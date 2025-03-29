الأهلي يحقق فوزًا ثمينًا على الريان في الدوري القطري

تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز هام على حساب الريان في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 19 من الدوري القطري، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي 1-0.

في مباراة شهدت أداءً متوازنًا بين الفريقين، أحرز ريك إكسبوسيتو هدفًا رائعًا في الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من إدريس فتوحي، ليمنح فريقه التفوق في المباراة.

ورغم أن الشوط الأول انتهى بدون أي أحداث مثيرة أو أهداف، إلا أن الشوط الثاني شهد تحسنًا كبيرًا في الأداء، حيث تمكن إكسبوسيتو من افتتاح التسجيل بعد مرور 53 دقيقة من اللعب.

ورغم محاولات الريان العديدة لتسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع الأهلي وحارس المرمى تصدوا لجميع المحاولات، ليبقى الهدف الذي سجله الأهلي هو الفاصل في المباراة.

يُذكر أن هذا الفوز يمنح الأهلي دفعة معنوية كبيرة في سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري القطري.