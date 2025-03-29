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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يحقق فوزًا ثمينًا على الريان في الدوري القطري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز هام على حساب الريان في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 19 من الدوري القطري، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي 1-0.

في مباراة شهدت أداءً متوازنًا بين الفريقين، أحرز ريك إكسبوسيتو هدفًا رائعًا في الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من إدريس فتوحي، ليمنح فريقه التفوق في المباراة.

ورغم أن الشوط الأول انتهى بدون أي أحداث مثيرة أو أهداف، إلا أن الشوط الثاني شهد تحسنًا كبيرًا في الأداء، حيث تمكن إكسبوسيتو من افتتاح التسجيل بعد مرور 53 دقيقة من اللعب.

ورغم محاولات الريان العديدة لتسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع الأهلي وحارس المرمى تصدوا لجميع المحاولات، ليبقى الهدف الذي سجله الأهلي هو الفاصل في المباراة.

يُذكر أن هذا الفوز يمنح الأهلي دفعة معنوية كبيرة في سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري القطري.

الدورى القطري الشوط الاول الشوط الثاني تسجيل هدف تمريرة حاسمة فريق الأهلى