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الأحد 30 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

كواليس العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو بحضور طه الدسوقي وعصام عمرو.. شاهد

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
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أقيم العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو" بحضور أبطال العمل، وذلك استعدادًا لطرحه رسميًا في جميع دور العرض المصرية خلال موسم عيد الفطر.

 الفيلم الذي يجمع بين النجمين الشابين طه دسوقي وعصام عمر، يُعد أحد أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة، حيث تدور أحداثه في إطار من المغامرات والمفارقات الطريفة التي تضمن للجمهور تجربة سينمائية مميزة.

https://youtu.be/PEJ0Cqz-4RA


حضر العرض الخاص عدد من نجوم الفن والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية تعكس الحماس الكبير للفيلم. وتفاعل الحاضرون مع الأداء الكوميدي الذي يقدمه النجمان الرئيسيان إلى جانب نخبة من الممثلين، بينهم خالد الصاوي، باسم سمرة، تارا عماد، وديانا هشام.

https://youtu.be/NtIxPG3xyms


الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويدور حول رحلة مليئة بالمغامرات بين شخصيتي طه دسوقي وعصام عمر، اللذين يجدان نفسيهما في سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، خاصة مع الشعبية المتزايدة لأبطاله في الأعمال الكوميدية الحديثة.

https://youtu.be/nSevaWEIfug

يُذكر أن فيلم "سيكو سيكو" سيبدأ عرضه للجمهور رسميًا مع انطلاق موسم عيد الفطر، وسط توقعات بتحقيقه إيرادات مميزة خلال الأسابيع الأولى من طرحه.

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فيلم سيكو سيكو طه الدسوقي عصام عمرو