بعد انقسام الدول حول موعده.. لماذا يختلف موعد عيد الفطر؟.. شاهد

يشهد موعد عيد الفطر كل عام حالة من الجدل والانقسام بين الدول الإسلامية، حيث تعلن بعض الدول العيد في يوم، بينما تؤجله أخرى إلى اليوم التالي، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف المتكرر.

بين الرؤية الفلكية والبصرية

يعود الخلاف إلى اختلاف المعايير المعتمدة في تحديد بداية شهر شوال. فبينما تعتمد دول مثل السعودية ومعظم دول الخليج على الرؤية البصرية للهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، تلجأ دول أخرى مثل تركيا وماليزيا إلى الحسابات الفلكية التي تحدد ولادة الهلال دون الحاجة إلى رؤيته فعليًا.

ويُعد الحديث النبوي "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الأساس الذي تستند إليه الدول التي تشترط الرؤية البصرية. في المقابل، يرى مؤيدو الحسابات الفلكية أنها أكثر دقة، حيث تعتمد على بيانات علمية دقيقة بدلًا من انتظار ظروف جوية قد تعيق الرؤية.

اتحاد المطالع والخلاف الفقهي

جانب آخر من الخلاف يرتبط بمفهوم "اتحاد المطالع"، أي هل يكفي أن يُرى الهلال في بلد ليكون مُلزمًا لبقية الدول؟ بعض الدول، مثل المغرب، تُصر على ضرورة رؤية الهلال محليًا، حتى لو أعلنت دول أخرى ثبوت رؤيته. كما أن توقيت غروب الشمس يؤثر على إمكانية الرصد، ما يجعل الهلال مرئيًا في مناطق دون غيرها.

تأثير العوامل الجوية والتقنيات الحديثة

تؤثر العوامل الجوية مثل الغبار والغيوم على إمكانية رؤية الهلال، مما يدفع بعض الدول إلى إكمال شهر رمضان 30 يومًا. وفي المقابل، تلجأ بعض الدول إلى استخدام التلسكوبات والأدوات الحديثة لتعزيز دقة الرصد، رغم رفض بعض الهيئات الدينية الاعتماد عليها باعتبارها مخالفة للنصوص الشرعية.

دعوات التوحيد تصطدم بالخلافات الفقهية

على الرغم من الدعوات المستمرة لتوحيد موعد العيد، إلا أن الخلافات الفقهية والتقاليد الدينية تبقى عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف. ومع استمرار الجدل، يظل تحديد عيد الفطر انعكاسًا للاجتهادات المتباينة بين العلماء والتطورات العلمية، في مشهد يتكرر كل عام.