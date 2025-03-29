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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: سنواصل منع تقدم القوات الروسية إلى منطقتي سومي وخاركيف

زيلينسكي
زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت عن مواصلة قوات الدفاع الأوكرانية عملياتها النشطة لمنع القوات الروسية من التقدم إلى منطقة سومي والأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة خاركيف.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية أن زيلينسكي أعلن عن ذلك في خطابه المسائي عقب محادثة مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لجميع وحدات قوات الدفاع، مؤكدًا أن "مواقف أوكرانيا القوية في كل شيء، وعملها الفعّال من أجل بلدنا هو ما يُسهم في تحقيق السلام بشكل أكبر".

زيلينسكي القوات الروسية قوات الدفاع الأوكرانية