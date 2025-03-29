أصوم ولا أفطر؟ .. حمزة العيلي يتساءل والإفتاء تجيب

أثار الفنان حمزة العيلي الجدال بنشره تساؤلا فقهيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يتواجد الآن بالمملكة العربية السعودية لأداء عمرة، وسوف يصل غدًا الأحد للقاهرة، في حين أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر، في حين أعلنت أن الإثنين هو اول أيام عيد الفطر المبارك.

حمزة العيلي يتساءل والإفتاء تجيب

وكتب حمزة العيلي قائلا: "أنا مسافر من السعودية بكرة بمشيئة الله وهيكون عيد وسفري الظهر على مصر هوصل ألاقي الدنيا صيام..أفطر ولا أصوم ؟! مسألة فقهية جميلة ".

لينشر بعدها "بوست آخر، بعد أن توصل للإجابة قائلا: الخلاصة من أهل الفتوى..هفطر بإذن الله وأصلي العيد في السعودية وأمسك عن الطعام في الطيارة قبل دخول الحدود المصرية بحيث أدخل مصر وأكمل مع أهلها الصيام مراعاةً لمشاعر من حولي.. كل عام وحضراتكم بخير".

وأجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على الفنان حمزة العيلي،قائلا:" إذا بدأ المكلَّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها ثم سافر إلى بلدٍ آخر اختلف العيد فيه مع مصر فالأصل أن يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين:

الأولى: أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد عن ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا. فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الأخرى أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صيامًا أو إفطارًا.

والثانية: إن كانت البلد التي سافر إليها لا تُبالي بالحساب القطعي بل خالفَتْه في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذٍ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا، حضرتك ما دمتَ هتسافر بعد الفجر مِن السعودية وتصل لمصر، فأنت صمتَ ما هو واجب عليك 29 يوما، ولا يجب عليك صوم هذا اليوم مع أهل مصر، لكن النصيحة هي أن تُمْسِك عن الأكل والشرب بقية اليوم مراعاة لمشاعر مَن حولك.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الشخص الذي حضر وقت إعلان رؤية الهلال وثبت شرعًا أن اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان في بلده، مثل ما أعلنته، اليوم دار الإفتاء المصرية، وأراد أن يسافر إلى بلدٍ أُعلن فيه أن اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر، مثل المملكة العربية السعودية؛ فإن وصل قبل أذان الفجر فعليه ألا يصوم، وإن وصل بعد الآذان فعليه صيام اليوم.