فرق إنقاذ ومساعدات طبية روسية تصل إلى ميانمار للمساعدة في جهود الإغاثة

وصلت طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، تقلان رجال إنقاذ ومساعدين طبيين، إلى ميانمار للمساعدة في التعامل مع آثار الزلزال العنيف الذي ضرب وسط البلاد أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن الوزارة الروسية، في بيان اليوم، "هبطت طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية في مطار مدينة يانجون من أجل تقديم المساعدة في التعامل مع آثار الزلزال المدمر".

وذكرت الوزارة أن رجال الإنقاذ أحضروا معهم جميع المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، وأنهم على استعداد لإجراء عمليات على مدار الساعة في عدة مواقع في وقت واحد، بمساعدة طائرات بدون طيار التي تسمح بإجراء الاستطلاع الجوي والمراقبة.

وضرب الزلزال، الذي بلغت شدته 7ر7 درجة على مقياس ريختر، وسط ميانمار أمس الجمعة على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وضربت البلاد هزة إرتدادية بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر بعد دقائق، وشعر سكان تايلاند والصين وفيتنام أيضا بالهزات الأرضية.