بالأسماء.. تشكيل الحكومة السورية الجديدة

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم السبت تشكيل الحكومة السورية الجديدة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمناصبهما في الحكومة الجديدة.

في حين، عين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب وزيرا للداخلية.

كما أصبح مظهر الويس وزيرا للعدل، ومحمد أبو الخير شكري وزيرا للأوقاف، ومروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي، ومحمد البشير وزيرا للطاقة، وهند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد يسر برنية وزيرا للمالية.

وقال الشرع: “دمجنا وزارات الكهرباء والنفط والغاز تحت مظلة وزارة الطاقة”.

وأضاف: "أنشأنا وزارة الطوارىء والكوارث".

كان قد قال الشرع، خلال كلمة له أثناء مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أن البلاد تشهد ميلاد مرحلة جديدة.

وتابع: “الحكومة السورية الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسنقوم باستقطاب الموارد البشرية السورية من الخارج”.

وأكد: “ لن نسمح للفساد بالتسلل إلى المؤسسات السورية، وسنسعى لتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها. سنعمل على بناء جيش سوري وطني يحمي البلاد".