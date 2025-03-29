حكم صيام يوم العيد.. فرحة مشروعة ومخالفة ممنوعة

يكثر الحديث والبحث عن أحكام الصيام في يوم العيد، مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، حيث يتساءل البعض عن جواز صيام هذا اليوم وعن الحكمة من تحريمه، وفي هذا السياق، يتضح من السنة النبوية والإجماع الفقهي أن صيام يوم العيد - سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى - محرم شرعًا.

وقد وردت أحاديث نبوية شريفة تنهى عن صيام يوم العيد بوضوح، ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "نهى النبي ﷺ عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر" (رواه البخاري ومسلم)، وهذا النهي جاء للتأكيد على أهمية الفرح والسرور في هذين اليومين، وجعل العيدين مناسبة لإظهار البهجة والشكر على نعم الله.

الحكمة من تحريم الصيام في العيد

ويحمل العيد في الإسلام معاني الفرح والتواصل الاجتماعي والتراحم، وصيام يوم العيد يتنافى مع هذه المعاني؛ إذ يُعد الإفطار فيه إعلانًا لانتهاء عبادة الصيام في رمضان واستقبالًا لنعمة الله بإتمام الشهر، كما أن في ذلك إظهارًا لشكر الله على التوفيق في أداء الصيام والقيام، أما في عيد الأضحى، فيأتي النهي عن الصيام ليكون اليوم مخصصًا للفرح بالأضحية والأكل منها، إذ قال النبي ﷺ: "إنها أيام أكل وشرب وذكر لله" (رواه مسلم).

الإجماع الفقهي على تحريم الصيام

فيما اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية على تحريم صيام يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، ولا يُقبل من المسلم تعمد الصيام في هذين اليومين بدافع زيادة العبادة أو التقرب إلى الله، لأن العبادة في هذا المقام تكون بإظهار الفرح والاحتفال بنعمة الله.

ماذا يفعل من عليه قضاء صيام؟

وقد يتساءل البعض: هل يجوز صيام العيد لمن عليه قضاء من رمضان؟ والإجابة هي النفي، إذ لا يصح صيام القضاء أو النذر أو التطوع في يوم العيد، بل يجب تأجيله إلى ما بعده.

ويُستحب للمسلم الذي عليه قضاء أن يبدأ به بعد العيد مباشرة، امتثالًا لأمر الله في قوله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة: 184].