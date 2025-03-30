في أول أيام العيد| السيرك القومي يفتح أبوابه للجمهور.. حفلات لحمادة هلال ومصطفى قمر.. واستعراضات رضا والقومية في «الفنون الشعبية» بالقاهرة والإسكندرية

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلًا للنجم حمادة هلال، على مسرح البالون الثلاثاء المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقدم فرقة "أنغام الشباب" فقرة غنائية بالفصل الأول من الحفل، يعقبها استعراضات المولد، الزار، وخان الخليلي، بمشاركة فرقتي رضا والقومية، من ألحان محمد مصطفى، وتصميم محمد قذافي ورحمة عمرو.

الفنان حمادة هلال

كما يُقام حفل ثالث أيام العيد على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، والذي يحييه النجم مصطفى قمر، ويصاحبه فقرة تراثية لتابلوهات فرقة رضا وفقرة أخرى للسيرك القومي.

ويفتح السيرك القومي أبوابه للجماهير بدءًا من أول أيام العيد، ويحيي الفنان سامح يسري حفل السيرك القومي في ثالث أيام عيد الفطر.

الفنان مصطفى قمر

كما يقدم البيت الفني للفنون الشعبية مسرحية الأطفال "عيد سعيد جدًا"، صباحًا خلال أيام العيد، على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، وهي بطولة الفنان رضا إدريس، بمشاركة مجموعة من الأطفال، وهي مسرحية كوميدية استعراضية يشارك بها عناصر من فرقة رضا، ومن إخراج محمد مصطفى.

وتستضيف قاعة "صلاح جاهين" عروض مشروع "سينما الشعب"، حيث يعرض خلال أيام العيد فيلم "سيكو سيكو"، بدءًا من ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتوسيع إتاحة "سينما الشعب" لقطاع عريض من الجمهور، تحت شعار "سينما النهاردة بأسعار زمان"، مع عرض أحدث الأفلام بأسعار تتراوح بين 20 و50 جنيهًا بمواقع عديدة للوزارة في المحافظات.