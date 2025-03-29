مقتل شخصين وإصابة 4 جراء إطلاق نار في واشنطن

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع فجر السبت خلال حفلة منزلية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن، وفقا لما أعلنته السلطات، بحسب وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

وأفاد قسم شرطة مقاطعة بيرس، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن فتى قاصرا اعتُقل على خلفية الحادث، دون الكشف عن عمره.

وقبل الساعة 1230 من منتصف الليل بقليل، تلقى الضباط بلاغات عن 30 إلى 40 شابا يركضون ويصرخون خارج منزل، حيث أفاد عدد من المتصلين بحدوث شجار في الشارع. وقبل وصول الشرطة، سمع دوي إطلاق نار، بينما كان الأشخاص يفرون والمركبات تبتعد عن المكان.

وجاء في البيان: "السيارات كانت تعلق في الحي، بينما سادت حالة من الفوضى في الشارع بالكامل".

وحاول الضباط إنقاذ حياة شاب في موقع الحادث، لكنه فارق الحياة، بينما توجه خمسة آخرون إلى المستشفيات بأنفسهم. ولاحقا، أكدت الشرطة أن أحد المصابين توفي متأثرا بجراحه، بينما يعاني الأربعة الباقون من إصابات خطيرة، لكن من المتوقع أن يتعافوا.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 16 و21 عاما.

كما ألحقت الطلقات النارية أضرارا بالمنازل والمركبات المجاورة، وفقا للشرطة. وأجرت السلطات فحوصات سلامة في المنازل القريبة، لكنها لم تعثر على إصابات أخرى.