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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران ملوي يهنئ رئيس المدينة بعيد الفطر المبارك

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل المهندس احمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له، لتقديم التهانى بعيد الفطر المبارك، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان ربوع مصر  ، وذلك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بزيارة قداسة المطران .

حضر اللقاء  اسامه سيبويه، على عبدالمنعم نائبا رئيس المركز والمدينة وعدد من الجهات التنفيذية.

رحب رئيس المدينة بوفد المطرانية معبراً عن سعادته لما لمسه من حب وتآخى بين أبناء مركز ملوى، مؤكداً إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري تجمعنا المحبة والتسامح"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء .

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