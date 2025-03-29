محافظ الدقهلية لـ "البوابة نيوز": العمل الميداني سر النجاح وتقديم الخدمات وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين هدفي الأول.. طارق مرزوق: لا أعمل منفردا ولكنى فرد من ضمن أبطال وهم التنفيذيون وعمال النظافة

محافظ الدقهلية لـ البوابة نيوز:

العمل الميداني سر النجاح

طارق مرزوق:

تقديم الخدمات وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين هدفي الأول

تنفيذ مشروعات تطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وإزالة العشوائيات وتحسين مستوى الإسكان

فى جولاتى الميدانية أعالج السلبيات وأفرح بالإيجابيات وأكافئ المتميزين

لا أعمل منفردا ولكنى فرد من ضمن أبطال وهم التنفيذيون وعمال النظافة في الشوارع

رجال الصحافة والإعلام هم المرآة التى تنبض دوما بالحقيقة

أهنئ مواطنى الدقهلية خاصة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية عامة بعيد الفطر المبارك

منذ توليه منصب محافظ الدقهلية قبل نحو 8 أشهر، واصل اللواء طارق مرزوق جهوده المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع تعليمات القيادة السياسية الحكمية وقد تميزت فترة توليه هذا المنصب بحراك مستمر من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، ورغم أن العديد من جولاته تظهره منفردًا في العمل، إلا أنه يصر على التأكيد بأن العمل الجماعي هو الأساس وأنه ينجز المهام مع الجميع، سواء من التنفيذيين أو عمال النظافة أو المواطن نفسه.

محافظ الدقهلية مع الزميل أحمد أبو القاسم

وفي حواره مع "البوابة نيوز"، أكد اللواء مرزوق على أن العمل الميداني هو سر النجاح، وأنه مستمر في متابعة كل القضايا والملفات التي تهم المواطنين؛ كما يسلط الضوء على استعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تطوير المشاريع الحيوية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة وتطرق للعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بتطوير البنية التحتية والخدمات وملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الوضع على أراضى الدولة؛ وإلي نص الحوار..

* قبل ساعات من عيد الفطر، ما هي استعدادات المحافظة لإستقبال العيد؟

تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال أيام العيد، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضمان جودة المنتجات والإعلان عن الأسعار بوضوح كما تم تنظيم معارض "أهلًا عيد" في مختلف المراكز والمدن والأحياء، لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تم وضع خطة لتأمين تقديم الخدمات خلال إجازة العيد، حيث تم تكليف نوبتجيات بالوحدات المحلية لمتابعة أي طارئ، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفيما يخص صلاة العيد، جهزنا 553 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين الساحات والمصلين، كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنظيم حملات نظافة يومية في الشوارع المؤدية للساحات، وضمان السيولة المرورية لتسهيل حركة المواطنين كما تم التوجيه لرئيس مدينة جمصة بتوفير كافة الخدمات لإستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

*ما آخر المستجدات بخصوص تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة وحديقة شجرة الدر؟

اجتمعت مؤخرًا مع وفد من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمناقشة تفاصيل تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان في منطقة توريل بمدينة المنصورة وحديقة شجرة الدر وأكدنا خلال الاجتماع على الالتزام بالمخططات الهندسية المعتمدة من مجلس الوزراء، ووضع جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ، بحيث يتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير لتلبية تطلعات أهالي المنصورة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التطوير فور انتهاء إجازة عيد الفطر والمشروع سيتم تنفيذه مع الحفاظ على الهوية الأصلية للحديقتين، بحيث تظل حديقة الحيوان تحتفظ بطابعها وتضم الحيوانات الأليفة، مع إعادة تأهيل الإنشاءات القائمة، فيما ستشهد حديقة شجرة الدر تحسينات تواكب احتياجات الزوار، كما أن أعمال التطوير تشمل إقامة مناطق خدمات، وبحيرة ألعاب مائية، وحديقة حيوانات أليفة، وأسواق، وسلسلة مطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال داخل حديقة الحيوان، بينما ستضم حديقة شجرة الدر مطاعم مفتوحة، ومساحات خضراء، وقاعات متعددة الاستخدامات، وفندق موتيل، لضمان تحقيق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة داخل الحدائق، بما يحقق عائدًا إيجابيًا للمحافظة ويسهم في توفير متنفس حضاري للمواطنين كما يهدف المشروع إلى الحفاظ على الطابع الأصلي للحديقة، مع إعادة تأهيل المرافق والإنشاءات الحالية،وإضافة مناطق خدمات متكاملة، مثل بحيرة للألعاب المائية، وحديقة للحيوانات الأليفة، وأسواق، وسلسلة مطاعم، ومنطقة ألعاب للأطفال. كل ذلك سيتم دون المساس بمكونات الحديقة الأساسية، بل سيتم استغلال المساحات المتاحة وتنظيمها بشكل أفضل.

*هل هناك مشروعات أخرى يتم العمل عليها حاليًا لتحسين الخدمات بالمحافظة؟

نعم، لدينا العديد من المشروعات التي نسعى لتنفيذها في مختلف القطاعات، سواء في مجال البنية التحتية، أو الصحة، أو التعليم، أو التطوير الحضري. نعمل على تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، كما نهتم بمشروعات تطوير العشوائيات وتحسين مستوى الإسكان، بهدف توفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.

*عندما تتجول في شوارع الدقهلية، ما أول شيء يلفت انتباهك؟

أثناء تجولي في شوارع مدينة المنصورة، أول شيء يستوقفني هو أي مخالفة أو سلبية يمكن أن تشوه المظهر الجمالي للمدينة وعندما ألاحظ أي مخالفة أو سلبية، لا أتردد في معالجتها فورًا، سواء كانت تحتاج إلى حل فوري أو طويل الأمد، بالإضافة إلى ذلك، فإنني دائمًا ما أحرص على مكافأة أ إيجابية في الشوارع، حيث تكمن قوة النجاح في التقييم والتحفيز المستمر، وهذه الأساليب تهدف إلى تحسين فكر ومنهجية العمل بين المسئولين والموظفين، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

*بعض الناس يعتقدون أنك تعمل منفردًا دون تعاون من التنفيذيين.. كيف ترد على ذلك؟

غير صحيح إطلاقًا “أنا مش بطل علشان أكون لوحدي وعمري ما كنت بطل”؛ والأبطال الحقيقيون هم التنفيذيون وعمال النظافة في الشوارع وهم يبذلون قدرا كبيرا من أجل نظافة الشوارع وظهور المحافظة في صورة مشرفة وهم أساس النجاح وقد حرصت خلال شهر رمضان الحالى على الإفطار معهم مرتين فى المنصورة وجمصة وتكريمهم.

* لقد ذكرت أن التواجد وسط المواطنين خلال الجولات الميدانية هو النهج الذى تسير عليه لماذا؟

أعتبر نفسي شخصًا اجتماعيًا، وأتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع بالنسبة لي، التفاعل مع الناس أمر في غاية الأهمية وهو جزء أساسي من مبادئي التي لا تتغير وما يسيطر على تفكيري هو العمل في الشارع، حيث إن النظافة تعتبر من أولوياتي الكبرى والمعيار الأساسي لتقييم أداء الجهاز التنفيذي بالنسبة لي هو مدى نظافة الشوارع، لأن الشارع هو مسئوليتنا جميعًا وملف النظافة يمثل شاغلًا رئيسيًا لجميع المواطنين، سواء في المدن أو القرى وأود أن أؤكد أنني لا أنام سوى بضع ساعات قليلة، وأظل موجهًا بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي عند حلف اليمين الدستورية، حيث أكد على ضرورة العمل بجدية وتفانٍ وإخلاص من أجل المواطن وأسعى جاهدًا لتحقيق ذلك من خلال توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية في هذا السياق.

* رأينا اختلافا ملحوظا فى ملف النظافة والمخلفات الصلبة...هل أنت راضٍ عن مستوى النظافة في الشوارع وما تفاصيل خطة تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى المحافظة؟



مستوى النظافة رغم تطوره خلال الأشهر الأخيرة لم يكن مرضيًا ولن يهدأ لي بال حتى أرى الشوارع الداخلية والحواري مثل الشوارع الرئيسية في مستوى النظافة وسأفعل ذلك حيث تم تحديث أسطول المعدات والسيارات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وشمل التطوير إضافة 41 سيارة قلاب سوزوكي نصف طن و 224 سيارة قلاب 5 أطنان و 63 سيارة قلاب 10 أطنان و 38 سيارة قلاب 20 طنا و 59 سيارة مكبس قمامة و50 سيارة كسح مياه و 163 مقطورة كسح 4 أمتار و 408 جرارات بمقطورة و32 سيارة كهرباء و 65 لودر مفصلي و86 لودر زاحف و4 جليدر و 2 ونش رفع و 3 حفارات و 17 مكنسة ميكانيكية وهذه المعدات تم تمويلها من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتهدف إلى رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، سواء في مواجهة الطوارئ، أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تطوير منظومة النظافة والتجميل في المحافظة.



* المقالب العشوائية كانت صداعا مؤرقا فى رأس كل المحافظين السابقين كيف هى الآن؟







لقد تم الانتهاء من نقل جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة، لتصبح خالية من المقالب العشوائية حيث انتهت المحافظة من نقل آخر المقالب العشوائية والتي مر عليها عشرات السنين وكانت تسبب معاناة كبيرة لسكان المدن، وتم نقلها والتخلص منها بمواقع التخلص الآمن، حيث تم نقل 202 ألف طن من مقالب، قرية منية سمنود بمركز أجا، مقلب قرية كوم النور، ومقلب قرية ميت يعيش بمركز ميت غمر، مقلب مدينة بني عبيد، حيث يبلغ عدد المقالب العشوائية التاريخية التي تم رفعها منذ بدأ تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات 13 مقلبا عشوائيا بإجمالي كميات مخلفات بلغت 2 مليون طن، بتكلفة مالية بلغت 250 مليون جنيه، ووجهت لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز المذكورة، ببحث سبل استغلال الأراضى الناتجة عن إخلاء تلك المقالب التاريخية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

* ملف التصالح وتقنين أملاك الدولة هل كان لتطوير المراكز التكنولوجية دور فى الانتهاء من نسبة كبيرة فى تلك الملفات؟

المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمثل أولوية في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في ملفات التصالح أو استصدار تراخيص البناء والمنشآت، وهى مسئولية كاملة لرؤساء الوحدات المحلية وأقوم بالتشديد على ضرورة التقييم الشامل لمستوى الخدمات المقدمة، مع رقابة مستمرة من التفتيش والحوكمة، وضمان الإلمام الكامل بالجوانب التكنولوجية من قبل مسئولي مراكز المعلومات، كما أن الدقهلية تحتل المركز الأول في تنفيذ هذا ملف التصالح على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد طلبات التصالح المُقدمة بالمحافظة، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، بلغ 163 ألف طلب،حيث تم فحص 43 ألف طلب منها وبعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، تم فتح باب قبول الطلبات من المواطنين بتاريخ 4 مايو 2024، ومنذ ذلك التاريخ، تم تقديم طلبات بلغ عددها، 129250 طلبًا كما تحتل المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بلغ 7193 طلبًا، وتم توقيع نحو 5700 عقد تخص هذه الطلبات، وصلت المتحصلات المالية منها إلى نحو 633 مليون جنيه، ونسبة إنجاز المحافظة في هذا الملف بلغت 95.1%.

*دائما تقول إن رجال الإعلام والصحافة هم المرآة التى تنبض دوما بالحقيقة.. كيف ذلك؟

أحرص دائما على الالتقاء برجال الإعلام والصحافة بالدقهلية باعتبارهم المرآة التى تنبض دوما بالحقيقة، دون تهويل، وتشارك بفاعلية مع أجهزة المحافظة فى توضيح الحقائق للرأى العام، ونقل نبض الشارع إلى المسئول لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فى كل المجالات، كما أن هناك علاقات وطيدة تربطنى بالعديد من الصحفيين والإعلاميين الوطنيين على مدار تاريخى الوظيفى وما يسيطر على فكرى دائما هو منهج العمل الميدانى والتواجد وسط المواطنين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، من خلال الجولات الميدانية بالمراكز والمدن والقرى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

*كلمة أخيرة لسكان محافظة الدقهلية؟

- أود أن أطمئن جميع أبناء المحافظة بأننا نعمل جاهدين على تنفيذ خطط التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لهم. أدعو الجميع للتعاون معنا في الحفاظ على المرافق العامة، والالتزام بالقوانين، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الحياة في الدقهلية. وأتمنى للجميع عيد فطر سعيدًا، أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات.