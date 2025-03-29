بمشاركة 24 فريقًا.. ختام فعاليات الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم بالإسكندرية

توج فريق أبوقير بمحافظ الإسكندرية بالمركز الأول في الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم "كأس الراحل رمضان حسين"، التى نظمتها أمانة المنتزه ثان بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة محمد حسين ذوق، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بالإسكندرية.

شهدت البطولة مشاركة 24 فريقًا، حيث توج فريق أبوقير بالمركز الأول، بينما حل فريق محمد البيضا في المركز الثاني، وتضمن حفل الختام مباراة استعراضية بين قيادات الحزب وعدد من الإعلاميين، أعقبها توزيع الدروع والهدايا التذكارية.

وهنأ محمد حسين ذوق، أمين القسم، الفرق المشاركة على أدائها المتميز طوال البطولة، مؤكدًا أهمية دعم الشباب رياضيًا وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية.

من جانبه، أكد ماجد جمال، أمين التنظيم بالقسم، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب من خلال الدورات التدريبية واكتشاف المواهب وتشجيعها.

فيما أشار أحمد بسيوني، الأمين المساعد للقسم، إلى أن البطولة تهدف إلى توفير منصة للشباب لعرض مهاراتهم في كرة القدم، وخلق فرص تواصل مع الأندية الرياضية.



وأضاف علاء عيسى، الأمين المساعد، أن البطولة كانت نموذجًا للروح الرياضية والتنافس الشريف، مما أضفى عليها أجواءً مميزة.

بينما أوضح محمد أشرف أبوكليلة، أمين الثقافة والفنون والرياضة، أن البطولة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مع وعد بتنظيم المزيد من الفعاليات الشبابية في الفترة المقبلة.



وأوضح حمدي الشيباني أمين التدريب والتثقيف، أن الحزب يسعى لتنظيم فعاليات متنوعة تستهدف الشباب، سواء عبر الدوريات الرياضية أو المسابقات الثقافية والعلمية.



وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الفرق الفائزة بجوائز مالية وعينية قيمة، إضافة إلى تكريم أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وهداف البطولة، كما تم تكريم اللجنة المنظمة تقديرًا لجهودها في نجاح الحدث.



أقيمت البطولة على ملاعب أبوكليلة بشارع النبوي المهندس بالمندرة قبلي، تحت رعاية أمين القسم محمد حسين ذوق، وأمين التنظيم المستشار ماجد جمال، والأمناء المساعدين الكاتب الصحفي أحمد بسيوني، وعلاء عيسى، وحمدي الشيباني أمين التدريب والتثقيف، والكابتن محمد أشرف أبوكليلة، منسق عام الدورة.

شهد حفل الختام البطولة النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، النائب سامح السايح، والنائب محمد الحمامي، والنائب أبو العباس تركي، والنائب محمد اشرف سردينة، أعضاء مجلس النواب، ووليد أبو هيسة رئيس مجلس إدارة مركز شباب العمراوي، ولفيف من القيادات الرياضية والشعبية بالمنتزه.