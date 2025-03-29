باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي باكتساح سانت إيتيان

بات تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي موسم 2024-2025، مسألة وقت بعداكتساحه لمضيفه سانت إيتيان بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة «ليج 1».

تقدم سانت إيتيان مبكرًا عن طريق لوكاس ستاسين بهدف في الدقيقة التاسعة، لكن باريس سان جيرمان رد بقوة.

مباراة سانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان

وتمكن جونسالو راموس من تسجيل هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، انهار سانت إيتيان تمامًا، حيث سجل باريس سان جيرمان خمسة أهداف متتالية، حيث أحرز خيفيتشيا كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم سجل ديزيري دودي هدفين في الدقيقتين 53 و66.

وأضاف جواو نيفيس الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم إبراهيم مباي مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أولمبيك مارسيليا، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب رسميًا، أو تعادل نيس وموناكو في مباراتهما التي تقام حاليًا في نفس الجولة.