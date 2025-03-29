محافظ قنا يتفقد المرافق الخدمية بمركز قفط ويشارك العاملين في حفل إفطار جماعي

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، بجولة تفقدية شملت عددًا من المرافق الخدمية بمركز قفط، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قفط.

تضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمرافق المختلفة، حيث اطمأن المحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أهمية تحسين مستوى الأداء لتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

كما حرص المحافظ على أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد نجع علي سالم في كلاحين قفط، حيث التقى عقب الصلاة بأهالي المنطقة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات بالمركز.

عقب انتهاء الجولة، شارك الدكتور خالد عبد الحليم العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط في حفل إفطار جماعي، وذلك وسط أجواء تملؤها روح المحبة والتعاون والانتماء، خلال الحفل، هنّأ المحافظ الحاضرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود والعمل خلال فترة إجازة العيد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ في كلمته أن الجميع يعمل كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك، وهو خدمة المواطن القنائي وتوفير حياة كريمة تليق به.