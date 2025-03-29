جدول مواعيد مباريات كرة القدم خلال إجازة عيد الفطر

تقدم «البوابة نيوز» أجندة ومواعيد مباريات كرة القدم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بعدما عادت المنافسات المحلية في مختلف الدوريات حول العالم، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، أول أيام عيد الفطر المبارك، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز المباريات التي تقام خلال إجازة العيد.

مباريات يوم وقفة عيد الفطر - الأحد 30 مارس

وتعد أبرز مباريات يوم وقفة عيد الفطر، مواجهة صعبة للنجم المصري عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

كما يواجه برشلونة نظيره جيرونا في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يقام على ملعب مونتجويك، وينطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف فريق نابولي، ميلان في مواجهة نارية في الدوري الإيطالي في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة «السيري آ».

مباريات أول أيام العيد - 31 مارس

وتوجد 3 مباريات في أول أيام العيد، وهي مباراة هيلاس فيرونا ضد بارما، ولاتسيو ضد تورينو في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهة سيلتا فيجو لضيفه لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مباريات ثاني أيام العيد - 1 أبريل 2025

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات ثاني أيام العيد، حيث ينتظر الكثيرون المواجهة النارية بين النادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما يستقبل في نفس الدور، فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويستضيف ريال مدريد، ريال سوسيداد في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مواجهتين قويتين في الدوري الإنجليزي، بين أرسنال وفولهام في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، ومانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في التاسعة مساء.

مباريات ثالث أيام العيد - 2 أبريل

أما في ثالث أيام العيد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

كما يستقبل فريق المصري البورسعيدي، سيمبا التنزاني في نفس الدور من البطولة ذاتها في السادسة مساء.

ويكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد جديد مع ديربي الغضب بين قطبي مدينة ميلانو، وذلك حينما يواجه ميلان جاره إنتر ميلان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.

ويتجدد الموعد بمباراة ديربي الميرسيسايد، بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام إيفرتون في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يحتضن ملعب الرياض واندا ميترو بوليتانو صدام من العيار الثقيل بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.