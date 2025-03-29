جهاد حسام الدين ينكشف سرها في الحلقة الرابعة عشر من ظلم المصطبة

ينكشف سر أم نسمة (جهاد حسام الدين) فى الحلقة الرابعة عشرمن مسلسل ظلم المصطبة، حيث ظهرت في النيابة بعد أن تم ضبطها فى وضع مخل بالآداب والأخلاق، وقد تم توجيه تهمة الدعارة لها، وذلك ضمن أحداث مسلسل ظلم المصطبة الذى يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch IT، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

تم استدعاء حسن (إياد نصّار) إلى النيابة باعتباره زوجها وعليه يمكنها الخروج من السجن بضمانته الشخصية. اعترض حسن فى البداية لأنها قامت بخداعه عندما طلبت منه أن يتزوجها عرفياً بحجة الدفاع عن نفسها والوقوف أمام سيطرة وبطش شقيقها. إلا أنه هنا يكتشف أن هذا العقد العرفى ما هو إلا ستار تخفى أفعالها المشينة خلفه.

توسلت أم نسمة إلى حسن حتى يضمن خروجها من الحبس على ذمة قضية دعارة، حيث أن إصراره على نكران معرفته بفعلتها سيؤدى إلى حبسها على ذمة قضية زنا. أمام توسلها واستعطافه من أجل ابنتها الوحيدة التى سوف تترك وحيدة إذا ما تم سجنها، اضطر حسن للقبول بالإقرار بأنه على علم بعملها وبالتالى ضمان بخروجها من الحبس.

هل انتهت حكاية أم نسمة فى ظلم المصطبة أم أن لها تبعات سنراها فيما بعد !!

المسلسل من بطولة إياد نصار، فتحى عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، أحمد عبدالحميد، فاتن سعيد وغيرهم، ومن إخراج محمد على.