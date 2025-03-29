حكم التهئئة بالعيد وأفضل العبارات للتهنئة بعيد الفطر

يحرص المواطنون خلال عيد الفطر علي تبادل رسائل التهنئة بعيد الفطر، فما حكم تلك الرسائل فى الدين الإسلامي.

دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب للمسلم تهنئة أخيه في كل ما يصيبه من الخير، سواء أكان ذلك في الأعياد أم كان في المناسبات الخاصة، ويجوز له ذلك بكل لفظ يحمل معنى الأماني الطيبة والدعوات الصالحة مما اعتاد عليه الناس بينهم، ومن ذلك قولهم: "عيدكم مبارك"، أو "كل عام وأنتم بخير"، بل يستحب التهنئة بهما؛ لما فيهما من الدعاء بالخير، والتبشير به، وأما نفي جواز ذلك أو القول ببدعيته لمشابهته لقول الكفار: فهو كلام باطل؛ إذ المنهي عنه في مشابهة الكفار هو مشابهتهم في عقائدهم الكفرية أو عاداتهم التي ورد النهي عنها في شرعنا، أما ما لم يرد عنه نهي في شرعنا من عاداتهم أو أقوالهم الحسنة فلا يشمله النهي عن التشبه بهم، بل هو مما يندب فعله.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2025

عيد فطر سعيد.. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.



العيد علينا هلّ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل.



للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.



العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم.



لكم أرق وأحلى كلمات التهنئة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.



وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عيد وأنتم سعداء.



بأرق العبارات وأندى الكلمات وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.



أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر 2025

عيد فطر سعيد مبارك عليكم وعلينا.



أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير.. عيد فطر سعيد.



أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني.. عيد فطر سعيد.



رمضان راحل والعيد داخل فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة عيد الفطر 2025

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بمقدم العيد وأيامه.

حاولت أسابق الناس، وأرسلك مع خيوط الشمس ألماس، وأقولك كل عام وأنت بخير.

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتوني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

ما راح أقولك كل عام وأنت بخير راح أقولك أنت الخير لكل عام.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاوتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.