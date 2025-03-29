استعدادات مكثفة لصلاة عيد الفطر في 100 مركز شباب ونادٍ بالبحيرة

تُعلن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، مواصلة الاستعدادات بمختلف المحافظات "محافظة البحيرة"، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف البحيرة.

تم تحديد 100 مركز شباب ونادٍ في مختلف مدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف. ووجه وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجاناً طوال أيام العيد.

وفي إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، تم اختيار عدد من المراكز لاستقبال المصلين وتفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة. وتشمل الاستعدادات تجهيز الملاعب ليلة العيد، مع مشاركة فرق المتطوعين من مشروع "شباب يدير شباب - YLY" وأندية التطوع، لضمان تنظيم دخول آلاف المصلين بسلاسة. كما سيتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإضفاء أجواء البهجة على الأطفال، حيث تستمر الفعاليات الترفيهية على مدار أيام العيد.

تشمل فعاليات العيد أيضاً تنظيم يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الجميع. وسيتم إتاحة جميع إمكانيات المراكز للجمهور، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والملاهي، وحمامات السباحة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

تأتي مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وعدم اقتصارها على الأنشطة الرياضية فقط، بل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.