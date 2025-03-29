تعرف على أسعار الصرف مساء السبت 29 مارس 2025

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم استقراراً ملحوظًا في الأسواق المحلية بالتزامن مع العطلة بالنبوك خلال الأجازة الرسمية لعيد الفطر ، بعد أن شهدت ارتفاعاً في الاسواق العالمية، وذلك في ظل التوقعات بفرض رسوم ضرائب جديدة مطلع أبريل، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

تفاصيل أسعار الصرف اليوم

- سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرار ليصل إلى [٥٠.٥١] للشراء و[٥٠.٦٥] للبيع.

- في السوق السوداء، بلغت أسعار الصرف أعلى مستوياتها منذ أشهر، متأثرة باضطراب المعروض من العملة الصعبة.

- شهدت البورصات العالمية تقلبات حادة، حيث عزز الدولار موقفه كملاذ آمن وسط مخاوف من حرب تجارية جديدة.

أسباب الارتفاع

1.فرض رسوم ضرائب جديدة: أعلنت الحكومة عن تطبيق رسوم ضرائب إضافية بدءًا من أبريل، مما دفع المستثمرين والمواطنين إلى التوجه نحو شراء الدولار تحسبًا لارتفاع التكاليف.

2. التوترات التجارية العالمية: تصاعدت المخاوف من عودة الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أثر على ثقة الأسواق الناشئة.

3.ارتفاع الطلب على العملة الخضراء: بسبب موسم الاستيراد وقرب المناسبات التجارية، زاد الضغط على الدولار في البنوك والأسواق الموازية.

ردود الفعل:

قال خبراء اقتصاديون إن القرارات الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من التضخم، داعين إلى سياسات نقدية أكثر مرونة.

حذر تجار الصرافة من استمرار التقلبات، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول سياسات البنوك المركزية العالمية.

بينما أكد البنك المركزي أنه يتابع الوضع عن كثب، ولم يستبعد تدخلات لضبط السوق إذا لزم الأمر.

توقعات المستقبل

يتوقع محللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي، خاصة إذا تفاقمت الحرب التجارية أو شهدت السياسات الضريبية الجديدة مقاومة من القطاع الخاص.

يُذكر أن الأسواق لا تزال في حالة ترقب، مع توجيه الأنظار نحو اجتماعات البنوك المركزية العالمية وتطورات المفاوضات التجارية الدولية.