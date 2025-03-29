تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نيس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره موناكو بملعب استاد لويس الثاني، في لقاء ينطلق في العاشرة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب محمد عبد المنعم عن تشكيل نيس الأساسي أمام موناكو، حيث يجلس على مقاعد البدلاء بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي، ولعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي موناكو في المرتبة الرابعة بفارق الأهداف.

تشكيل نيس ضد موناكو

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: بومبيتو - نداييشيمي - دانتي

خط الوسط: كلاوس - روساريو - سانتاماريا - علي العابدي

وفي الهجوم: محمد علي شو - جيساند - بوجا.